مستشار رئيس الجمهورية يزور المجاهد واللاعب السابق لكرة القدم عبد الحميد زوبا

قام مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، اليوم الخميس، بزيارة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، عبد الحميد زوبا.

ونقل عبد الحفيظ علاهم تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمجاهد المجاهد عبد الحميد زوبا. وتمنياته له بالشفاء العاجل إثر الوعكة الصحية التي يمر بها.

كما نقل علاهم الذي كان مرفوقا بوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، إلى المجاهد عبد الحميد زوبا “التحيات الحارة” لرئيس الجمهورية. الذي “يولي أهمية كبيرة لكل من ضحى ويضحي من أجل الجزائر”.

بالإضافة لذلك، أشاد علاهم بالمسار النضالي والرياضي لعبد الحميد زوبا الذي يعد “المثال والقدوة في النضال والثبات”. حيث كرس حياته في سبيل القضية الوطنية وكان لاعبا دوليا والتحق بصفوف جبهة التحرير الوطني.

من جهته، ثمن سبقاق إسهامات المجاهد والرياضي التاريخية والذي أدى الرسالة كسفير للجزائر في كثير من المحافل الدولية. حيث تم إعطاء صورة الجزائر كشعب وأمة تسعى إلى التحرر وبقي بعد الاستقلال في البناء والتضحية”.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp