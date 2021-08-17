مستشار رئيس الجمهورية يزور عائلة الراحل “جمال بن اسماعيل

قام اليوم الثلاثاء مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم بزيارة إلى عائلة الشاب الراحل “جمال بن اسماعيل” بمدينة مليانة ولاية عين الدفلى

وتأتي زيارة المستشار علاهم إلى منزل الراحل جمال بن اسماعيل لتقديم واجب العزاء باسم رئيس الجمهورية

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر أمس بتنصيب المستشار عبد الحفيظ علاهم، رسميا. رئيسا للجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من الحرائق. بعدما أشرف الرئيس على تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من الحرائق.