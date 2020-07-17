مستشار رئيس الجمهورية يكشف: لهذا السبب لم يتم تطبيق الحجر التام

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني، عيسى بلخضر، اليوم الجمعة، سبب عدم تطبيق الحجر التام أو الكلي.

وقال مستشار رئيس الجمهورية، خلال حلوله ضيفا على قناة النهار، في اليوم المفتوح تضامنا مع السلك الطبي “هناك الكثير ممن طالبوا بالحجر التام، وهي صرخة ألم وخوف، لكن عندما ننظر إلى الجانب الآخر، هناك أناس تمس معاشاتهم، هناك مصالح تتعطل، لهذا رئيس الجمهورية حسم في أمر الحجر التام”.

من جانب آخر، ذكر مستشار رئيس الجمهورية، بأرقام أعمال المساعدات الطبية والاجتماعية لمجابهة الوباء، والتكتلات المهنية التي تقدمت بآلاف الأطنان من المواد الغذائية، مثمنا إياها، خاصة أنها أثبتت شيم الشعب الجزائري أثناء المحن.