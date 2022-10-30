مستشار سابق بديوان الحبوب مهدد بـ10 سنوات حبسا

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والإقتصادية بسيدي امحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة للمستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب حساين عبد الرحمان بعد متابعته في قضية فساد تتعلق بتحويلات مالية ضخمة. نحو لوكسمبورغ تقدر بحوالي 1.9 مليون أورو.

كما تعود تفاصيل قضية الحال، إلى شهر نوفمبر سنة 2020 إثر ورود معلومات في إطار التعاون الدولي. مفادها قيام شخص من جنسية جزائرية بتحويلات مالية مشبوهة نحو لوكسمبورغ قام بها المتهم حساني عبد الرحمان. الذي شغل عدة مناصب في الديوان الجزائري المهني للحبوب. وكان مدير التجارة الخارجية من سنة 2013 الى سنة 2020. ومفتش عام ومستشار بالديوان الوطني للحبوب وعضو لجنة الصفقات. وذلك بعد قيامه بعدة حركات و بتحويلات مالية ضخمة قام بها من الجزائر. وعبر حساباته في لوكسمبورغ بلغت أكثر من 1.9 مليون أورو. وقد سجل للمتهم حركات عديدة ليتم لحد امتلاكها لعقار عبارة عن فيلا مساحتها 514 متر مربع تقع بالجزائر العاصمة امتلكها في 10 ماي 2011 و عقار تاني مساحته 200 متر مربع بالعاصمة و عقار عبارة عن فيلا تم اقتناءه بشهر نوفمبر سنة 2009و حسابات اخرى بمبلغ اجمالي مايقارب 4 ملايير سنتيم، الى جانب حيازته لحسابات بنكية بالخارج .

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت لهم تتعلق بالفساد وهي الاثراء غير المشروع و إستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،حيث نفى كل التهم المنسوبة اليه جملة و تفصيلا حول تورطه في وقائع الفساد .