مستشار سابق في البنتاغون: مقتل قوات أميركية وصهيونية خاصة بعد محاولتها اقتحام غزة

قال العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي دوغلاس ماكريغور، إن قوات خاصة أمريكية وصهيونية حاولت دخول قطاع غزة قبل يومين بهدف استكشاف موقع الرهائن وتحريرهم.

وأضاف العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي بأن محاولة الاقتحام ودخول القطاع باءت بالفشل، حيث أن عدد من عناصر القوات الخاصة الأمريكية والصهيونية قتلوا في اشتباكات عنيفة.

وتابع المستشار سابق في البنتاغون:”على مدى الـ 24 ساعة الماضية أو نحو ذلك، ذهب بعض من قواتنا الخاصة (الأمريكية) والإسرائيلية إلى قطاع غزة للاستطلاع وتحديد السبل الممكنة لتحرير الرهائن، وتم إطلاق النار عليهم وتحويلهم إلى أشلاء”.

وأشار ذات المتحدث، إلى القوة العسكرية الأمريكية وصلت إلى “أضعف نقطة” لها في التاريخ الحديث، لافتا أن البلاد ليست مستعدة للتورط أكثر في صراع واسع النطاق.

وللإشارة، أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في وقت سابق وجود مستشارين عسكريين أمريكيين في إسرائيل لبحث مسائل “التخطيط”.