مستشار سابق لترامب: علماء فارون من مختبر ووهان يقدمون معلومات صادمة عن أصل كورونا

فجر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الاستراتيجية سابقا، ستيف بانون، اليوم الأحد، مفاجأة مدوية حول أصل فيروس كورونا المستجد.

وكشف ستيف، أن علماء وخبراء من مختبر ووهان للفيروسات، فروا إلى أوروبا وأمريكا خلال الشهور الماضية، وقدموا معلومات عن أصل فيروس كورونا.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال المسشتار السابق لترامب، إن الخبراء يؤكدون أن وباء فيروس كورونا ناجم عن تسرب من معهد علم الفيروسات في ووهان، في أواخر ديسمبر الماضي.

وقال بانون: “أعرف أن بعض المنشقين يعملون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لمحاولة كشف ما حدث في معهد ووهان، فقد تم إدارته بشكل مروع”.

وأضاف ذات المتحدث: “الكثير من الأشخاص من مختبر ووهان وغيره من المختبرات في الصين قدموا إلى الغرب، ويقدّمون أدلة على تورط الحزب الشيوعي الصيني في تفشي الوباء”.

وتابع بانون: “أعتقد أن الناس سيصدمون”.

وأورد ذات المتحدث: “لقد تسرب الفيروس إما من خلال خطأ غير مقصود، أو من خلال عطل فني في المختبر، ليس من الصعب على هذه الفيروسات أن تتسرب، ولهذا تعتبر هذه المختبرات خطيرة للغاية”.