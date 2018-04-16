مستشار وزارة الأشغال العمومية يكشف سبب سقوط جسر الشفة !!

أكد مستشار وزير الأشغال العمومية والنقل، محي الدين محمد، أن الجسر الرابط بين واد علايق وموزاية، خضع لعمليتين، التخريب والتقويم والتدعيم سابقا.

وأوضح ممثل الوزارة محي الدين، خلال نزوله ضيفا على حصة” قهوة وجرنال”، أنّ الوزارة ستحقق في حادثة سقوط الجسر والعوامل التي أدت إلى ذلك.

بهدف إستخلاص الدروس، وحتى تكون للوزارة نظرة إستباقية لتفادي المشاكل.

وقال المتحدث، أن الوزارة تنتظر إنخفاض منسوب المياه على مستوى الجسر، لمباشرة التحقيق بالتنسيق مع بعض القطاعات.

وأكد المسؤول أن سيتم إجراء عملية تشخيص عام لبحث أسباب إنهيار الجسر، سواء بولاية البلدية أو تبسة.

كما رفض ممثل الوزارة تعميم مشكل حوادث سقوط الجسور.

مؤكدا أن مصالح الوزارة لديها كل المعلومات لتحديد المناطق النقط السوداء، والتي تتراكم المياه بها، ليتم التدخل لمعالجتها.

ودافع ممثل الوزارة عن القطاع بالقول” أن سقوط الجسر هو حالة شاذة، وكما أنها تنجز بمعايير دولية، تراعي شروط الأمن والسلامة”.

كما أكد المسؤول، أن الجسور أصبحت عرضة لعوامل خارجية، ومصالح الوزارة ستراعي هذا الجانب.

وتابع محي الدين ” أن 10500 أنجز على المستوى الوطني، فيما تم إنجاز حاليا 7000 جسر في الأونة الأخيرة.

ليتطرق إلى حادثة سقوط الجسر بولاية تبسة، أن الوزارة قدمت توضيحات بشأنه.

باعتبار أن الجسر لم يسلم بعد، وهو طور الإنجاز، وحادث سقوط يحدث في كل البلدان.

مشيرا إلى أن هذا جسر يربط الطريق الإجتنابي لمدينة تبسة.

معترفا المتحدث بالنقائص، خاصة من حيث التهيئة والتي لا تخص القطاعات الأشغال العمومية بل تمس العديد من القطاعات.