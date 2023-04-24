مستشار وزير الشؤون الدينية يزور الإمام سعيد تامتر بمستشفى تلمسان

أوفد وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي مستشاره لزيارة الإمام سعيد تامتري الذي تعرض لإعتداء بالمستشفى الجامعي بتلمسان. وكان مستشار وزير الشؤون الدينية مرفوقا بوالي ولاية تلمسان أمومن مرموري وكذا مدير الصحة والسكان.

مستشار وزير الشؤون الدينية إطمأن على الحالة الصحية لإمام مسجد علي إبن أبي طالب. وأكد على ضرورة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتكفل الأمثل بالشيخ.

كما كشف خلال الزيارة عن متابعة وزير الشؤون الدينية لمجريات الاعتداء وتداعياتها القانوينة.

وكان الشيخ سعيد تامتري يؤم مسجد علي إبن أبي طالب بمدينة مغنية أين تعرض لاعتداء بسلاح أبيض تحت الكتف بعد صلاة الظهر.

كما إعتدى الجاني على شاب سبب له جروحا على مستوى الوجه، قبل ان يتنقل بعدها للإعتداء على الامام.

وحسب مصادر النهار أونلاين، ينحدر الجاني من مدينة حمام بوغرارة. وسبق له وان إعتدى على معلم قرآن وأحدث إتلافا بإحدى المساجد.