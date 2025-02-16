مستشفى “أرنستو تشي غيفارا” بمستغانم يعود للخدمة

تمت اليوم الأحد بمدينة مستغانم إعادة فتح مستشفى “أرنستو تشي غيفارا” (مستشفى مستغانم القديم) بعد عملية واسعة لترميمه وتأهيله وإعادة الاعتبار لمختلف أجنحته ومصالحه الطبية والجراحية.

أشرف والي مستغانم, أحمد بودوح، على إعادة فتح مستشفى “أرنستو تشي غيفارا” (مستشفى مستغانم القديم).

وذلك بعد عملية واسعة لترميمه وتأهيله وإعادة الاعتبار لمختلف أجنحته ومصالحه الطبية والجراحية.

وجرى ذلك بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية والأسرة الثورية.

واستفادت هذه المنشأة الصحية التي تعتبر وحدة ثانية للمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم زيادة على مستشفى بومدين بن سماعين (240 سريرا) من عملية تهيئة واسعة تمت إعادة تقييمها ماليا بهدف تحسين جودة الأشغال وعصرنة كل المصالح ولاسيما تلك التي تحتاج إلى إصلاحات ذات طبيعة خاصة.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الأشغال زهاء 1 مليار دج تضاف إليها تكاليف التجهيز بالعتاد الطبي والإداري التي خصص لها ما قيمته 240 مليون دج, حسب الشروحات التي قدمها مسؤولو القطاع.

كما تم تدعيم هذه المنشأة الصحية بجناح كامل خاص بالاستعجالات الطبية الجراحية الموجه حصريا للأطفال وهو الأول من نوعه على مستوى الولاية, كما جرى إيضاحه.