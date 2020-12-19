مستشفى أمريكي يوقف التطعيم بلقاح “فايزر” بعد ظهور 4 حالات مقلقة

أوقف مستشفى أمريكي، شمال شيكاغو، بولاية إيلينوي، مؤقتا التطعيمات ضد فيروس كورونا لموظفيها.

وحسب محطة “فوكس نيوز”، فقد تم توقيف التطعيم ضد كورونا، بعد أن عانى 4 موظفين من ردود فعل سلبية.

وذكرت محطة “فوكس نيوز” من شيكاغو، أن الأعراض شملت التنميل وارتفاع معدلات ضربات القلب.

وحسب المصدر، فإن ثلاثة من الموظفين يتعافون من الأعراض، بينما يتلقى الرابع الرعاية الطبية.

وأشار المصدر أن مركز كونديل الطبي في ليبرتيفيل شمالي شيكاغو بولاية إلينوي أوقف مؤقتا حقن لقاح فايزر.

وقال المسؤولون إن التوقف في ليبرتيفيل سيمنحهم فرصة لفهم سبب حدوث ردود الفعل السلبية بشكل أفضل، وفقا لتقرير محطة فوكس.