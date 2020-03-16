مستشفى أوّل نوفمبر يستقبل 6 حالات مشتبه باصابتها بكورونا بوهران

استقبل مستشفى اول نوفمبر الجامعي بوهران 6 حالات مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا من بينها رعيتين صينيين.

الى جانب امراتين قدمتا من البقاع المقدسة وفضلتا التنقل مباشرة الى المستشفى لاجراء التحاليل اللازمة كاجراء احترازي وقائي.

فيما تم تحويل حالتين اخريين ظهرت عليهما بعض الأعراض نتيجة اصابتها بافلونزا.

أين تم وضع كل هذه الحالات المشتبه بها تحت الحجر الصحي بمصلحة الامراض الصدرية لذات المستشفى حيث اجريت لهم التحاليل اللازمة في انتظار تاكيد نتائجها بمعهد باستور.

علما ان المؤسسة الاستشفائية اول نوفمبر وبتعليمات من مديرها العام الدكتور منصوري قامت بتخصيص مصلحة تابعة للاستعجالات بمدخل خاص ومستقل تستقبل فقط الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا.

مجهزة بكامل العتاد الطبي وتخضع للتعقيم بصفة دورية وذلك كاجراء وقائي للحيلولة دون الاحتكاك بمجمل المواطنين المتوافدين على مصلحة الاستعجالات الطبية قبل تحويلها الى مصلحة الامراض الصدرية اين يتم اخضاعها للعزل.