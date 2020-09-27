مستشفى الأم والطفل الجديد بالوادي يدخل حيز الخدمة ماي القادم

ستدخل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل الجديدة بالوادي، حيز الاستغلال خلال السداسي الأول من 2021.

وحسبما نقله اليوم الأحد، موقع التلفزيون العمومي، عن مصالح الولاية، تسجل ورشات هذا المشروع الجاري إنجازه بعاصمة الولاية تقدما في الأشغال بلغت أزيد من 80 بالمائة.

على أن يتم استلامه نهاية شهر ماي من العام المقبل، حسب ذات المصدر.

وخصص لإنجاز هذه المؤسسة الصحية، أزيد من 3 ملايير دج، بالإضافة إلى غلاف مالي بقيمة 810 مليون دج مخصص للتجهيز بالمعدات الطبية الجراحية.

وتصل قدرة استيعاب هذا المرفق الصحي إلى 140 سرير موزعة بين 80 سرير للولادة و60 سرير للأطفال الرضع والكبار.

وسيتوفر المستشفى على عديد المصالح الطبية الجراحية على غرار الفحص والتشخيص وجناح العمليات الجراحية والتصوير الإشعاعي الطبي ومخبر التحاليل الطبية ومركز للتكوين.

وسيسمح هذا المستشفى من القضاء نهائيا على العجز المسجل في هذا الصنف من المنشآت الصحية المتخصصة على مستوى الولاية.

وسيعوض هذا المرفق الطبي الجديد الهيكل القديم الحالي لمستشفى الأم والطفل “بشير بالناصر” الذي كان قد خضع لخبرة تقنية من قبل هيئة المراقبة التقنية للبناء والتي تؤكد أخطار مواصلة استغلاله.