مستشفى الثنية يوضح حقيقة الفيديو المتداول بخصوص تخرين قارورات الأوكسجين ولم تعطى للمرضى

اصدرت مساء اليوم إدراة مستشفى الثنية ببومرداس بيانا بخصوص فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي حول تخزين قارورات الاوكسيجين. وأوضحت إدارة المستشفى أن الفيديو المتداول أظهر بعض الأشخاص حاولوا التعدي على المخبأ المخصص لتخزين مادة الأوكسجين الطبي بالمستشفى. وهذا إثر وفاة احد .المرضى بفيروس كورونا على حسبهم بسبب نقص في الاوكسجين

وعلى إثر ذلك فإن إدراة المستشفى تفنذ وتكذب تكذيبا قاطعا ماتم تداوله بحكم ان المريض تم معالجته بمصلحة كوفيد التابعة للمستشفى بعد دخوله إليها في حالة حرجة جدا. كما الفقيد كان متواجد بمصلحة العناية المركزة التي يتواجد بها 109 مصابا بكورونا

وأضاف البيان أن المريض توفي ليلة امس بمضاعات صحية وليس بنقص الاوكسجين كما تم تداوله عبر الفيديو بهذا تستنكر إدراة المستشفى وتأكد ان الإفعال التي قام بها هؤلاء الأشخصال لا مبرر لها. كما تتحفظ إدراة المستشفى بحق المتايعة قضائيا لكل من كان وراء هذه الافعال الغير المسؤولة .

كما تذكر الإدراة أن مادة الاوكسجين بالمستشفى متوفرة