مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة يطلق نداءً للتبرع بالدم

وجهت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة في العاصمة، نداءً إلى جميع المواطنات والمواطنين القادرين على التبرع بالدم للتوجه إلى التبرع بالدم، وهذا عقب الحادث الأليم الذي لحق بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية فجر اليوم الخميس وأودى بحياة عدد من الأطفال.

وجاء في نداء أطقته المؤسسة “على إثر الحريق الأليم الذي وقع فجر اليوم بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية. وما خلّفه من عدد من الضحايا والمصابين الذين يتلقون العلاج على مستواها، على المواطنات والمواطنين القادرين على التبرع بالدم للتوجه إلى مركز حقن الدم بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة، يوم غد الجمعة ابتداء من الساعة 08:30 إلى غاية الساعة بعد الزوال16:00.”

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