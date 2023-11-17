مستشفى الشفاء: وفاة كل مرضى العناية المركزة

أعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة، محمد أبو سليمة، عن وفاة جميع المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وقال مدير المستشفى، في اتصال مع موقع “سكاي نيوز العربية”، إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وقال بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت. حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.

وبخصوص الأطفال الخدج، قال أبو سليمة إن “الأطفال إن لم يتم توفير العلاج والمعينات الطبية لهم سيتم إعلان وفاة واحد تلو الآخر”.

وقال أبو سليمة، أن المستشفى أصبح مثل الثكنة العسكرية. مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل شيء يتحرك في المستشفى.