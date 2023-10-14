مستشفى “العودة” في غزة يرفض طلباً صهيونيا بإخلائه

قال مدير مستشفى “العودة” في جباليا شماليّ قطاع غزة في فلسطين، أحمد مهنا، إنّ الطواقم الطبية ترفض إخلاءه. رغم طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي ذلك، تمهيداً لقصفه.

وقال مهنا لـ”الأناضول”: “تلقيت أمس اتصالاً من الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء مستشفى غزة في فلسطين، ولكن هذا غير ممكن”. وأضاف: “أخلي بعض المرضى، ولكن هناك مرضى من غير الممكن نقلهم لخطورة حالتهم الصحية”. وأكد أن “الطاقم الطبي مكون من 35 طبيباً ومسانداً، وهم مصرّون على البقاء وتقديم الخدمة للمرضى”.

ومضى يقول: “رغم صغر مشفانا، ورغم شحّ الإمكانات، نصرّ على البقاء وتقديم الخدمات للمرضى”. وبيّن أنّ “5 مرضى في العناية المكثفة من غير الممكن إجلاؤهم”. وأمس الجمعة، حثت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل على التراجع عن طلبها إخلاء مستشفى العودة في قطاع غزة، قائلة إنّ “نقل المرضى سيعرّض حياتهم لخطر داهم”. وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على منصة “إكس”: “نناشد إسرائيل التراجع عن هذا القرار، حيث إنّ نقل المرضى سيعرض حياتهم للخطر المباشر، وكذلك حياة العاملين الصحيين”.

العدوان على غزة.. استشهاد 500 طفل وإصابة 1600 آخرين خلال أسبوع

واستشهد ما لايقل عن 500 طفل، وأصيب 1600 آخرين، خلال أسبوع واحد جراء الغارات التي شنتها قوات الإحتلال الصهيوني على غزة.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس -في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة. “إن عدد القتلى من الأطفال في غزة حتى الآن يبلغ 500 طفل، بينما أصيب 1600 بجروح، مشيرا إلى أن هذه الأعداد في ازدياد”.

مضيفا أن الوضع في قطاع غزة صعب جدا، وأنه سيكون كارثيا إذا استمر على ما هو عليه. إذ ستنجم عنه كارثة إنسانية في ظل العنف المتواصل منذ أيام.

كما أكد ذات المسؤول أن التأثير على العائلات والأطفال لا يتمثل في الوفيات والإصابات فحسب، بل في التأثير النفسي أيضا. وتأثرهم بانقطاع الإمدادات، في ظل منع دخول الإمدادات إلى قطاع غزة، وقطع المياه والكهرباء.

وأشار إلى تأثير ذلك على المستشفيات التي لدى بعضها وقود يكفي لتشغيلها لبضعة أيام فقط. كما أوضح أن خطر تعرض الأطفال للأمراض يزداد بشدة بسبب تضرر شبكات المياه والصرف الصحي.