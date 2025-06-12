مستشفى المدية يمنع الدخول بهذه الملابس 

أصدرت المؤسسة العمومية الاستشفائية “محمد بوضياف” بالمدية، مذكرة داخلية، بمنع اللباس غير المحتشم والفاضح، سواء بالنسبة للعمال أو الزوار.

وأوضحت المذكرة الداخلية للمؤسسة بتاريخ 4 جوان 2025، يجب الالتزام باللباس المحتشم داخل المؤسسة، وأكدت المذكرة أن هذا القرار جاء احترامًا للقانون الداخلي وآداب التعامل في الفضاءات العمومية.

ووفقاً للمذكرة: “عملا بالقانون الداخلي للمؤسسة، وكذا القانون العام للآداب العامة فإنه يجب الالتزام باحترام القواعد الأساسية للمظهر”.

وأضافت المذكرة “وعليه يمنع منعا باتا الدخول باللباس غير اللائق وغير المناسب، سواء من العمال أو زوار المؤسسة، وواجب احترام هيئة الدولة ومؤسساتها”.

وحسب المذكرة، تم منع الدخول إلى المؤسسة بالسراويل القصيرة (SHORT)، والبنطال القصير (PANTA COURT)، والتنانير القصيرة (MINI JUPE)، بالإضافة إلى القمصان الكاشفة أو أي لباس يعَدُّ فاضحًا أو غير محتشم.