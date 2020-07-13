مستشفى الوادي يفرض إجراءات تنظيمية صارمة بمصالح كوفيد 19

ينهي مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بالوادي، إلى علم كافة الأطباء والمراقبين الطبيين ومراقبي المصالح، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية لجميع المصالح.

وجاء في بيان لذات المؤسسة، أنه وبعد الإجتماع لخلية أمن الولاية، ومن خلال المراسلة الإدارية لمدير الصحة والسكان لولاية الوادي المتعلقة باجراءات مواجهة فيروس كورونا وتطبيقا للمراسلات الوزارية، فقد تم إتخاذ القرارات التالية:

يمنع منعا باتا الترخيص لمرافقي المرضى، بالمكوث في مصالح “كوفيد 19”.

يمنع منعا باتا الزيارات للمرضى الماكثين، في مصالح كوفيد 19.

على المراقبين الطبيين تحمل مسؤولية التامة في مراقبة المرضى في دورية عبر المصالح عند بداية العمل على الساعة 7:30 صباحا، و15:30 مساءً.

غلق جميع الأبواب عبد بداية العمل من طرف المراقبيين الطبيين، وتقديم تقرير مفصل عن الوضعية عند نهاية كل فترة عمل، يضيف البيان.