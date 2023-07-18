مستشفى “بارني” بالعاصمة يتعزز باختصاصات جديدة في طب الأطفال

تعززت المؤسسة الإستشفائية الجامعية “نفيسة حمود” بحسين داي في الجزائر العاصمة بثلاث وحدات وقاعات جديدة متخصصة في طب الأطفال.

حيث تم استحداث قاعة تصفية الدم وطب الأعصاب والإستكشاف بالمنطار للجهاز الهضمي وقاعة التعليم المدعم والترفيه والاستعجالات الطبية الجراحية. إلى جانب إعادة فتح قاعة الأطفال حديثي الولادة بعد إعادة تهيئتها.

وأشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، على تدشين هذه المصالح التي تم استحداثها بهذه المؤسسة الإستشفائية الجامعية. مما سيساهم في تعزيز التكفل بالأطفال. مؤكدا بالمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل توفير علاج نوعي وعادل بجميع مناطق الوطن.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه كل من المدير العام للمصالح الصحية البروفسور الياس رحال. ومدير المالية بالوزارة محمد بورحلة، حول الإستراتيجية التي سطرها القطاع في مجال تعزيز التكفل بالمريض عن طريق المخطط الجديد من جهة. وإنشاء الأقطاب الجهوية سيما بمناطق الجنوب، إلى جانب عقود النشاطات والنجاعة للمؤسسات الاستشفائية كأداة لتفعيل مخطط عمل المريض من جهة أخرى.

وأشار بالمناسبة إلى سبعة محاور تدور حول هدف واحد يتمثل في إعطاء المريض حقه في خدمة عمومية صحية ترقى إلى تطلعاته. واصفا عقد الاداء والنجاعة بإحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها سياسات التسيير المالي الحديثة. والتي ترمي إلى تحديد الأهداف الأساسية المراد تحقيقها بالقطاع”.

كما أكد من جهة أخرى على تعزيز مخطط التلقيح الذي استفاد بزيادة تجاوزت نسبة 50 بالمائة خلال سنة 2023. حيث انتقلت من 12 مليار دج خلال السنوات الفارطة إلى 26 مليار خلال هذه السنة. إلى جانب دعم العلاج الجواري الذي وصفه بالقاعدي.