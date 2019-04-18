مستشفى “بامبينو جيسو” الايطاليً ينفذ 12 مشروعاً صحياً خيرياً عبر العالم

أعلن المستشفى الدولي الإيطالي للأطفال “بامبينو جيسو”، اليوم، تنفيذ 12 مشروعاً صحياً خيرياً في عشرة بلدان مختلفة في العالم.

وقالت رئيسة المستشفى مارييلا إينوك في مؤتمر صحافي في العاصمة الإيطالية روما، إن “مبادرة إنشاء مستشفيات الأطفال في مناطق أخرى في العالم، تتوافق مع أهداف بامبينو جيسو، إذ أننا نولي اهتماماً كبيراً برعاية الأطفال المرضى في أي مكان في العالم”.

مضيفة أنه “مع مرور 150 عاماً على تأسيس المستشفى، تمكنت بعثاتنا الطبية إلى عشرة دول مختلفة من تبادل المعرفة الطبية والبحث العلمي، خدمة لمئات الأطفال المرضى في هذه البلدان”.

وأشارت إينوك إلى أن البلدان المعنية بمبادرة المستشفى هي: سورية، والأردن، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتنزانيا، وإثيوبيا، وكمبوديا، والصين، وروسيا، وجورجيا، والهند.

وأفادت إينوك أن “مستشفى بامبينو جيسو نفذ 29 مهمة بمشاركة 46 طبيباً وممرضاً.

مضيفة أنه “خلال العام 2018، تم تنفيذ 29 مهمة دولية خلال 145 يوم عمل، بمشاركة 46 طبيباً وممرضاً، كما تم تفعيل اتفاقات للتعاون موقعة مع حكومات، ومؤسسات صحية في مختلف البلدان، ومنظمات إنسانية دولية مثل منظمة الصحة العالمية”.

وأشارت إلى أن “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدمت دورات تدريبية أثناء العمل، نفذتها فرق من المستشفيات الشريكة لمستشفى بامبينو جيسو”.

وأضافت أن “المستشفى تكفل بتدريب أطباء من مختلف بلدان العالم في 20 تخصصاً في طب الأطفال بناءً على اتفاقات مع بلدان مختلفة: من أمراض الأعصاب للأطفال، وجراحة الأعصاب وجراحة القلب في الأردن لمساعدة ورعاية اللاجئين السوريين، والأشعة التداخلية، والعناية المركزة، والجراحة التجميلية للوجه والفكين، والجراحة التنظيرية وديناميكا الدم وزراعة الكلى”.

ولفتت إلى أن “هناك مشروعاً خاصاً تم إطلاقه بتاريخ 2 مارس الماضي، يشمل افتتاح مركز إعادة التغذية العلاجية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي، كجزء من إعادة هيكلة أوسع لمستشفى طب الأطفال الوطني”.