مستشفى بحث خاص بالطوارئ الصحية قريبا

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي أنهم سيشرعون في بناء مستشفى بحث مجهز لضمان الحجر الصحي حسب المعايير الدولية لمواجهة أي فيروس جديد.

وأوضح صنهاجي، اليوم الاثنين، أن المستشفى يعد أول مشروع ستسهر الوكالة على انجازه في أقرب الآجال.

وأفاد المتحدث في تصريح للاذاعة، إن “المشروع المقترح في نطاق هذه الوكالة يتمثل في مستشفى خاص جامعي أو مستشفى للأبحاث ذي هيكلة خاصة يتم فيه الحجر الصحي لضمان كسر سلسلة تفشي الأوبئة ومنع انتشارها”.

وتابع”بمثل هذه المنشأة التي تتوفر على مخابر وأجهزة تحاليل يمكن عزل المريض عند ظهور أي مؤشرات ترصدها الوكالة ومهما كان حجمها أوضآلتها”.