«مستشفى بسعة 240 سرير للشرطة في العاصمة وتجهيز المنشآت الصحية بمعدات حديثة»
بعد تجديد اتفاقية التعاون مع وزارة الصحة.. هامل:
10 ٪ من الإصابات لدى عناصر الشرطة تتعلق بالرضوض والصدمات
أعلن المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، عن الشروع في تجهيز مختلف المؤسسات الاستشفائية وإنجاز أخرى عبر مختلف مناطق الوطن، على غرار المستشفى الجهوي بمدينة وهران، وكذا مركز التحاليل الطبية، كاشفا عن تدشين عيادة متعددة الخدمات بمدينة سيدي بلعباس، في الأيام القليلة القادمة، وإنشاء مستشفى جديد في المستقبل القريب بالدويرة في العاصمة بسعة 240 سرير.
تم، أمس، تجديد اتفاقية التعاون بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمديرية العامة للأمن، والتي تهدف إلى تطوير عدة مجالات صحية بين الطرفين، على غرار التكوين بمختلف أنواعه.
وفي هذا الصدد، أكد اللواء هامل الاهتمام الذي توليه مصالح الأمن الوطني للاستثمار في المورد البشري، معتبرا التكوين حجر الزاوية، مشيرا إلى الطبعة 11 للأيام الطبية الجراحية، التي تنظم اليوم والتي تدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين جهاز الأمن ووزارة الصحة، حيث تعتبر مهمة جدا من أجل دعم ورفع التجارب الطبية بين الطرفين.
وبخصوص التكوين المتواصل، أكد ذات المسؤول على ضرورة تحفيز المجالس العلمية بمثل هذه اللقاءات التي تحضرها نخبة علمية، حيث تنعقد في ظرف عرفت المنظومة الصحية للأمن الوطني طفرة نوعية، تتويجا للمساعي الرامية إلى رعاية صحية موسعة يستفيد منها جميع مستخدمي القطاع وذوي الحقوق، وهذا بفضل الشراكة مع القطاعات المعنية. أما مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات فقد أكد بدوره بأن الأيام الطبية الجراحية 11 للأمن الوطني، والتي ركزت هذه السنة على موضوع الصدمات والرضوض، تعرف مشاركة كبيرة لأطباء من الأمن الوطني والصحة العمومية. وأكد ذات المسؤول الاهتمام بهذه الأمراض كونها تعد من بين الأمراض المهنية التي تعرف انتشارا وسط أفراد جهاز الأمن، مرجعا ذلك إلى المهام الموكلة للشرطي المدعو إلى العمل في الميدان، من خلال مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها وتنظيم المرور، وتمثل هذه الأمراض نسبة 10 ٪ من حوادث العمل التي سجلتها الخبرة الطبية لدى هذا السلك.
ووقع على اتفاقية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الصحة، كل من مدير الهياكل الصحية بوزارة الصحة، محمد الحاج، ومراقب الشرطة مدير الصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات، بوبكر بوأحمد، عن المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
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