مستشفى بني مسوس: مصالح الإنعاش تشبعت ومعظم الأطباء أصيبوا بالوباء

أكدت رئيسة مصلحة طب العمل والنشاطات الطبية وشبه الطبية بالمؤسسة الاستشفائية حساني اسعد لبني مسوس بالجزائر العاصمة، البروفسور شريفة ايدار. استشفاء 136 مريضا مع تشبع مصلحة الإنعاش، متوقعة اللجوء الى مصالح أخرى لمواجهة الوضع .

وأوضحت ذات المسؤولة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. أنه تم تخصيص 9 مصالح للتكفل بحالات كوفيد-19 من بينها أجنحة خاصة بالأطفال. بها خمس حالات في الوقت الراهن وأخرى خاصة بالنساء والحوامل وثالثة بالمصابين بأمراض القلب حاملين لفيروس كوفيد-19.

وحسب البروفسور ايدار، فانه بالرغم من خطورة الحالات التي تم استشفائها ومكوثها طويلا بالمؤسسة. إلا أن “معظمها لم يخضع للتنفس الاصطناعي”كما لم يتم تسجيل عدد كبير من الوفيات مقارنة بوضعية الموجة الثالثة.

كما عبرت من جانب آخر عن “أسفها” لتسجيل نسبة معتبرة من الإصابات بالفيروس لدى مستخدمي المؤسسة مما قد يتسبب. حسبها، في إعاقة نشاطاتها في حالة استمرار الوضعية الحالية.

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