مستشفى بني مسوس يُعلن حصيلة ضحايا حادث ملعب 5 جويلية

أصدر المركز الاستشفائي الجامعي “أسعد حساني” ببني مسوس بيانًا رسميًا مساء السبت، كشف فيه عن الحصيلة الأولية للمصابين الذين تم استقبالهم في أعقاب الحادث الأليم الذي شهده ملعب 5 جويلية خلال مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة، بين فريقي مولودية الجزائر ونجم مقرة.

وجاء في بيان إدارة المستشفى أن عدد الضحايا بلغ 17 شخصًا، من بينهم وفاة واحدة - رحمه الله، فيما تم التكفل بـ16 جريحًا على مستوى مصلحة الاستعجالات. حيث جنّدت كافة الطواقم الطبية وشبه الطبية جهودها لتقديم الإسعافات اللازمة في ظروف طارئة ومعقّدة.

كما أعلن المستشفى عن فتح مركز خاص لحقن الدم لاستقبال المتبرعين. في خطوة إنسانية استثنائية استجابت لها مختلف أطياف المجتمع. خاصة أن بعض الحالات استدعت دعمًا عاجلًا بالدم، مما عزز نجاعة التدخلات الطبية.

وفي ذات السياق، عبّرت إدارة المستشفى عن امتنانها العميق لكافة العاملين من أطباء، ممرضين، أعوان أمن، وإداريين. الذين سهروا على حسن استقبال المصابين والتكفل بهم بكل احترافية وتفانٍ، رغم حساسية الوضع وضغط الحدث.

وفي ختام البيان، جددت إدارة المستشفى تعازيها الخالصة لعائلة الفقيد، متمنيةً الشفاء العاجل لبقية المصابين. مؤكدة استمرارها في تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان أفضل ظروف العلاج والرعاية.