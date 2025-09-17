مستشفى بن باديس بقسنطينة يوضح بخصوص وفاة طفل بعد تعرضه لهجوم من كلب

أصدرت إدارة المركز الاستسفائي الجامعي الحكيم بن باديس قسنطينة، بيانًا توضيحيًا بخصوص الطفل بوزيد نذير، المتوفى بعد تعرضه لهجوم شرس من قبل كلب.

وأوضحت إدارة المستشفى للرأي العام، تبعًا لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفل بوزيد نذير البالغ من العمر 12 سنة بعد تعرضه لهجوم شرس من قبل كلب.

حيث تم تحويل الفقيد الطفل بوزيد نذير من المؤسسة العمومية الاستشفائية ابن سينا بأم البواقي إلى المركز الاستشفائي الجامعي -الحكيم بن باديس- قسنطينة، بتاريخ 30 أوت 2025.

وأكدت إدارة المستشفى أن الفقيد تلقى التكفل الطبي اللازم به على مستوى استعجالات جراحة الأعصاب واستعجالات طب الأطفال. ليتم تحويله فيما بعد إلى استعجالات طب العيون حيث تقرر استشفاؤه من أجل إجراء تدخل جراحي له، قبل أن يسمح بخروجه بتاريخ 31 أوت 2025 في حالة مستقرة.

وأضاف البيان أن الفقيد الطفل بوزيد نذير تلقى آخر فحوصاته الطبية على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي -الحكيم بن باديس- قسنطينة بمصلحة طب العيون بتاريخ 10 سبتمبر 2025 وكانت حالته مستقرة.

وبهذا، تعلم إدارة المركز الاستشفائي الجامعي أنه تم إجلاء الفقيد الطفل علاش محمد، البالغ من العمر 7 سنوات، مصاب بداء الكلب بتاريخ 16 سبتمبر 2025.

وبعد تحويله من المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف أم البواقي. ليتلقى الفقيد الطفل التكفل الطبي اللازم بمصلحة الإنعاش الطبي. وتمت معاينته فور وصوله من قبل أطباء استعجالات طب الأطفال، الإنعاش الطبي والأمراض المعدية.

واختتمت إدارة المستشفى بيانها موضحًة بأنها تلقلت خبر وفاة الفقيدين ببالغ الحزن والآسى. وعلى إثر هذا المصاب الجلل تقدمت بتعازيها الخالصة لذوي الفقيدين، راجية من المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته.