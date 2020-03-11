مستشفى بوفاريك: حالة المصابين بالفيروس تحسنت وسيغادرون المستشفى بعد ظهور نتائج الثانية

مدير مستشفى بوفاريك لنهار

تهويل والاشاعة واعلان تسجيل وفاة اثر سلبا على اهالي المرضى

كشف مصدر طبي موثوق لـ النهار اونلاين ان مصلحة الامراض المعدية بمستشفى بوفاريك الواقع شمال البليدة استقبلت 4 حالات من بينهم 3 موظفين بقطاع العدالة بالبليدة.

وذلك بعد الاشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا ،حيث ان نتائج التحاليل كانت سلبية.

كما ان 3 حالات اخرى لطالبات جامعيات بالبليدة تم نقلهم لا علاقة لهم بفيروس كورونا وان حالتهم تتعلق حالة زكام عادي.

وان مستشفى لم تستقبل تلك الحالات بل مستشفى اخرى ، كما كشف ذات المصدر ان حالة المصابين استقرت عند 14 حالة مؤكدة انها حاملة لفيروس.

وأضاف ذات المسؤول ان حالة المصابين تحسنت بشكل كبير خلال 3 ايام الاخيرة وان الجميع لم تظهر عليهم الاعراض مرة اخرى ويتمتعون بصحة جيدة ومعناوياتهم مرتفعة.

وسيغادرون المستشفى بعد ظهور نتائج الثانية من معهد باستور خلال الايام القليلة القادمة.

وفي اتصال هاتفي كشف مدير مستشفى بوفاريك لنهار ان والي البليدة شخصيا يتابع حالات المرضى على مدار اليوم.

وابدى المدير غضبه من الاشاعات التي يتم ترويج لها عبر بعض الصفحات الفيسبوك على اساس انها السباقة للمعلومة.

وهذا من خلال نشر معلومات لا اساس لها من الصحة على غرار تهويل و اعطاء ارقام عدد المصابين وتضخيم الامور من خلال اعلان تسجيل وفيات في صفوف المرضى.

وان حالة الوفاة تتعلق بسيدة المتوفية مصابة بمرض ضغط الدموي ولم تكن تحمل الفيروس.

مؤكدا ان تلك الاشاعات اثرت سلبا على اهالي المرضى الذين تجمع بالمستشفى للاستفسار عن اسم المريض المتوفي.

واشاد هذا الاخير بدور الصحافة في البحث عن الحقيقة على قناة النهار وتاكد من خلال ترك الفرصة للمسؤول لتصريح