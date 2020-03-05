مستشفى بوفاريك يستقبل 6 حالات جديدة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

استقبل، اليوم، مستشفى بوفاريك بولاية البليدة 6 حالات جديدة يشتبه باصابتها بفيروس كورونا.

وقالت مصادر النهار اون لاين ان المصالح الطبية بالمستشفى وضعت 3 حالات تحت الحجر الصحي، فيما غادر 3 اخرين مستشفى اليوم.

وقام اليوم وزير الصحة في زيارة سرية الى مصلحة الامراض المعدية والمتنقلة بمستشفى بوفاريك.

حيث بتوفير كل امكانيات لتقديم رعاية الصحية افضل للمرضى المصابين بالفيروس والذي تم وضعهم تحت الحجر الصحي، كما امر بتجهيز اماكن اخرى تحسبا لاستقبال المشتبه فيهم.

وجاءت زيارة الوزير بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم برمجة الوزير زيارة الى مرضى وانتقاده بمجلس الأمة اليوم.