مستشفى تبسة يعيش حالة إستنفار بسبب سقوط جهاز الإضاءة بقاعة العمليات

عرف اليوم الخميس مستشفى عالية صالح في تبسة حالة استنفار بعد سقوط جهاز الإضاءة الرئيسي بقاعة العمليات وإكتشاف قارورة غاز على وشك الانفجار.

وحسب مصادرنا فإن العملية تمت بفعل فاعل والفريق الطبي تصرف بإضاءة ضعيفة وانجح العملية المعقدة على مستوى الوجه

من جهته قام مدير المستشفى بإخطار الوصاية وتقدم بشكوى رسمية أمام مصالح الأمن .

أين باشرت مصالح الامن بقتح تحقيقا والذي أسفر عن اكتشاف قارورة غاز على وشك الانفجار داخل ذات القاعة.

حيت تم وضع القارورة قرب جهاز التعقيم المركزي وهو ما يعد خطرا بالنظر للحرارة التي يفرزها .

بينما إتهمت مديرية المستشفى إتهمت رئيس عمبر الجراحة المنتهية مهامه بارتكاب هذه الافعال والتحقيقات متواصلة.