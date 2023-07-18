مستشفى تيزي وزو ينفي شائعات إصابات بـ”ايبولا” ويؤكد تسجيل 5 وفيات بسبب ضربة شمس

نفت إدارة المستشفى الجامعي بتيزي وزو، اليوم الثلاثاء، ما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تسجيل إصابات بمرض إيبولا في المنطقة.

وحسب بيان المستشفى، فلقد تم تسجيل 5 وفيات خلال الساعات الـ48 الماضية، بالتزامن مع موجة الحرّ الشديدة التي تعرفها بعض ولايات الوطن الشمالية على غرار تيزي وزو، البويرة، بومرداس، بجاية، وهو ما أدى إلى انتشار هذه الإشاعات.

وأضاف ذات البيان، أنه تم قد اجتماع طارئ، اليوم، لأقسام الأمراض المعدية والأوبئة والإنعاش والأحياء الدقيقة بالمستشفى، لدراسة الوضع وتحضير نظام وقائي خاص.

وبعد نهاية الاجتماع ومراجعة ملفات المرضى المتوفين، تم التأكد عدم وجود أي عدوى فيروسية بالولاية، ناهيك عن انتشار وباء.