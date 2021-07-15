مستشفى خميس مليانة يكذب إشاعة وفاة 8 مصابين بالوباء جراء خطأ طبي

كذبت المؤسسة العمومية الإستشفائية بخميس مليانة، في بيان لها، إشاعة إشاعة وفاة 8 مصابين بالوباء جراء خطأ طبي. ناتج عن خلط الغاز والأكسجين.

وجاء في البيان “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي هذه الإشاعة المغرضة التي أثارت حالة من الخوف وقلق بين المواطنين. وعليه تنفي إدارة المؤسسة ما ورد في هذا المنشور جملة وتفصيلا”.

وأضافت “نؤكد أن العمل في المستشفي يسير على قدم وساق، وذلك بمتابعة دقيقة للوضع أول بأول. كما لم تسجل حالات وفيات بهذا العدد”.

وتابعت “نناشد جميع المواطنين الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا الوباء، وعدم الإنسياق وراء مثل هذه الشائعات. ونؤكد أن جميع طواقمنا الطبية وشبه الطبية والإدارية وتقنية تبذل قصارى جهودها في سبيل تحسين ظروف استقبال مرضى الجائحة. وتوفير أماكن لهم وتقديم التكفل الصحي الذي يليق بكل مريض”.

وأهابت إدارة المؤسسة بمروجي الإشاعات، أن المؤسسة لها الحق الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك. كما تم تقديم شكوى رسمية ضد صاحب المنشور.