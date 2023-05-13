مستشفى زرالدة لكبار المحروقين يدخل الخدمة قريبا وتسلّم 4 مستشفيات بـ2024

سيدخل مستشفى زرالدة لكبار المحروقين، حيز الخدمة خلال بضعة أسابيع، حسب ما أفادت به مصالح ولاية الجزائر على صفحتها الرسمية فايسبوك. بينما سيتم السنة المقبلة استلام مستشفى الرغاية – براقي – عين البنيان – و سيدي عبد الله الذي سيختص في جراحة القلب للأطفال.

كما سيتم توسيع الشبكة الحالية للطرقات في العاصمة، أين عاين والي العاصمة خلال زيارته التفقدية للعديد من المشاريع، المحول الجديد للمنطقة الصناعية رغاية –رويبة. أين سيتم تدعيم مداخلها قصد تسهيل عملية الدخول والخروج مباشرة إلى المنطقة، ويعرف هذا المشروع نسبة تقدم مقدرة بـ80 بالمائة.

في حين، وضع والي العاصمة، حيز الخدمة شطر من الطريق السريع الذي سيربط حي “المنظر الجميل” بالقبة. بالطريق الوطني رقم 1. على مستوى سيدي أمبارك بئر خادم نحو “بابا علي” و “بئر توتة” والطريق السريع “شرق-غرب”. من أجل التخفيف من الاختناق المروري.