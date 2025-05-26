مستشفى زميرلي يتعزز بمجمع بيداغوجي وجهازي “IRM” و “سكانير”

أشرف وزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، على تعزيز المؤسسة الإستشفائية سليم زميرلي ببلدية الحراش بالعاصمة بمجمع بيداغوجي وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي IRM. و جهاز الماسح الضوئي SCANNER.

وقام وزير الصحة بزيارة عمل و تفقد الى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي. أين أشرف على إفتتاح المجمع البيداغوجي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة الجزائرية للارتقاء بجودة التكوين الطبي و الأكاديمي للطلاب و الأطباء المقيمين. كما سيمكنهم من تعزيز التكامل بين الجانب النظري و التطبيقي. بالإضافة كذلك إلى تدعيم البحث العلمي عن طريق إستضافة المؤتمرات العلمية و الندوات المتخصصة. مما سيسهم في تطوير الكفاءات الطبية وتبادل الخبرات محليا ودوليا.

كما أشرف وزير الصحة على وضع حيز الخدمة معدات طبية متطورة تتمثل في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM ) وجهاز الماسح الضوئي (SCANNER). من شأن هاذين الجهازين تعزيز الخدمات الصحية بالمؤسسة الصحية و تحسين جودة التشخيص الطبي.

وأكد وزير الصحة أن السبب الرئيسي من إنشاء هذه المؤسسة الصحية و دخولها حيز الخدمة في سنة 1988 هو التكفل بحوادث الطرقات. لأنها كانت في بادئ الأمر مخصصة للاستعجالات الطبية الجراحية. و لكن بفضل الطاقم الطبي و الإداري و المعدات الحديثة التي تزودت بها مصالحها الصحية. ارتقت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي إلى مصاف يجعلها من بين المستشفيات الراقية في العاصمة.

كما كشف سايحي، أن المنظومة الصحية ببلادنا ستتعزز بعدة هياكل صحية جديدة، تدخل حيز الخدمة قريبا. ستساهم في تخفيف الضغط على المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي. منها كل من مستشفيات براقي 120 سرير، رغاية 180 سرير، خميس الخشنة 120 سرير. بودواو 120 سرير وبومرداس 240 سرير.

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