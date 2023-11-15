مستشفى عنابة: إعتماد تقنيتي “علاج الاختلالات ضربات القلب Defibrilateur” و”تنظيم ضربات القلب CRTD”

نجح صبيحة اليوم الفريق الطبي لمصلحة امراض القلب للتابعة لمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة بالتنسيق مع الفريق الطبي لمصلحة امراض القلب لمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة في اعتماد تقنيتين حديثتين في مجال القسطرة القلبية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الجزائري وهي تقنية جد متطورة في علاج الامراض والاختلالات القلبية المؤدية الى الموت المفاجئ.

التقنية استفاد منها 4 مرضى من ولايات مختلفة

كما استفاد الفريق الطبي وشبه الطبي من تكوين وشروحات معمقة لكيفية استعمال الأجهزة الحديثة الخاصة بعلاج فشل وضعف عضلة القلب .

تجدر الإشارة ان مصلحة امراض القلب استفادة مؤخرا من أجهزة جد متطورة وعملية ترميم وتوسيع لقاعة القسطرة.

وبهدف تطوير طرق العلاج والتكفل الافضل بالمرضى الوافدين من مختلف الولايات الشرقية و تجنبيهم التكاليف الباهضة لهده العمليات الجراحية وعناء التنقل داخل وخارج الجزائر للمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة تثمن المديرية العامة المستشفى الجامعي ابن رشد المجهودات الجبارة للقائمين على مصلحة امراض القلب بمستشفى إبن سينا ولن تدخر أي جهدا في تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية في سبيل الدفع وتحقيق قفزة علاجية نوعية في مجال علاج الامراض القلبية.