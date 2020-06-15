مستشفى غليزان: التحاق أطباء مختصين جدد لاحتواء النقص

أعلمت إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية العمومية، محمد بوضياف، عن التحاق عدد معتبر من الاطباء المختصين لإحتواء، النقص المسجل في عديد التخصصات.

وأشار بيان المستشفى أن وزارة الصحة، أخذت على عاتقها هذا الإنشغال، وهي مشكورة على هذه التعيينات الإنتقائية التي كانت تفتقد اليها المؤسسة منذ عدة سنوات.

وأوضح المستشفى في بيانه أن هذه التخصصات تشمل طبيبين مختصين في طب النساء والتوليد، طبيبين مختصين، في امراض الغدد، مختص في اعادة تأهيل العظامـ مختص في جراحة العظام، طبيب في طب الانف والاذن والحنجرة، طبيب مختص في امراض القلب، طبيب مختص في الاشعة ، طبيب مختص في الطب الداخلي.