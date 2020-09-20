مستشفى غليزان يرد على شائعة عدم وجود جهاز ايغوكرافي بمصلحة طب النساء والتوليد

ردت المؤسسة العمومية الاستشفائية لولاية غليزان، محمد بوضياف، اليوم الأحد، على شائعة عدم وجود جهاز ايغوكرافي بمصلحة طب النساء والتوليد.

وجاء في بيان المؤسسة على صفحتها بفيسبوك “ورد في احدى الصفحات الفايسبوكية عدم وجود جهاز ايغوكرافي بمصلحة طب النساء والتوليد”.

ونفت إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف هذا الخبر جملة وتفصيلا، حيث لا يزال المرضى يستفيدون من هذه الفحوصات الطبية.

وأوضح البيان أن الفحوصات تتم بحضور طبيب مختص في التوليد، داعية المواطنين الى التقرب للتأكد من سير هذه الخدمة الطبية.

ودعا مستشفى محمد بوضياف مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي الى التآكد من الاخبار والاشاعات التي تصلهم والتي هدفها تغليط الراي العام.