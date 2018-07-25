مستشفى فرانتز فانون بالبليدة يتدعم بمصلحة لجراحة القلب والشرايين

إستفاد المركز الإستشفائي الجامعي”فرانتز فانون” بالبليدة، من مصلحة جديدة تعنى بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية.

أين من المنتظر أن تدخل حيز الخدمة نهاية السنة الحالية، وهذا بعد تجهيزها بكل الوسائل والمعدات الطبية المخصصة للغرض.

حيث ستقوم المصلحة الجديدة بتوفير خدمة إجراء العمليات الجراحية لمرضى القلب مع حسن العلاج والتكفل الأمثل لقاصدي المصلحة.

وكان والي البليدة، مصطفى العياضي، قد أعطى تعليمات وتوصيات من أجل إرسال أطباء مختصين في المجال لإجراء العمليات اللازمة بعد تدشين المصلحة مباشرة.

من جهته، مدير الصحة بالولاية شدّد بدوره على ضرورة مراعاة شروط النظافة والتطهير التام للمعدات الطبية حفاظا على سلامة المرضى.