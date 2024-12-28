مستشفى كمال عدوان بغزة يفتقد للإمدادات لتقديم الخدمات الطبية

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفى “كمال عدوان” شمالي قطاع غزة، والذي تم حرقه أمس من طرف الجيش الإسرائيلي، لم يعد يحتوي على أي إمدادات أساسية لتقديم الخدمات الطبية.

وقالت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن جيش الاحتلال الصهيوني أحرق أقسام العمليات والجراحة والمختبر والصيانة ووحدات الإسعاف والمخازن بالكامل.

كما دمر الإحتلال، مولدات الكهرباء الخاصة في المستشفى، حيث كانت النيران لا تزال مشتعلة في الأقسام.

وشددت الوزارة، على تعرض المستشفى منذ ساعات فجر أمس إلى حملة عسكرية صهيونية مركزة.

منوهة إلى فقدان الاتصال بالمرضى والكوادر الطبية التي كانت موجودة هناك، دون العلم بوجهتهم أو مصيرهم.

وأوضحت أن العدوان الصهيوني يأتي عقب تعرض المستشفى منذ 80 يوما لاستهداف مباشر.

مطالبة المؤسسات الدولية بإيجاد بديل لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في شمال القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مستشفى “كمال عدوان” صباح أمس، وأجبرت الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم على إخلائه.