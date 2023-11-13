مستشفى للحجر الصحي ولقاحات للأمراض الحيوانية المعدية.. هذا ما قاله صنهاجي

كشف رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفسور كمال صنهاجي، في حوار له مع مجلة الجيش. عن طموحه في إنشاء مستشفى للأبحاث والحجر الصحي ومركز لعلم اللقاحات.

وقال البروفسور إن مركز علم اللقاحات سيمكن من إتقان تكنولوجيا تطوير اللقاحات. خاصة تلك القائمة على الحمض الريبي النووي والتي تحظى بالأولوية.

وحسب صنهاجي، سيقدم هذا المركز قيمة مضافة كبيرة في مجال مكافحة الأزمات الوبائية. من خلال إنتاج اللقاحات اللازمة لتحقيق الاستباق الوقائي. خاصة الأمراض المعدية حيوانية الأصل التي تشكل 70 بالمئة من الأمراض المعدية البشرية. كما تمكن من تفادي الصعوبات الناجمة عن استيراد اللقاحات.