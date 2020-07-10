مستشفى محمد بوضياف بغليزان: إجراء عملية جراحية ناجحة لمريضة مصابة بكورونا

تمكن الفريق الطبي لقاعة العمليات الجراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف، من اجراء عملية جراحية لامرأة مصابة بفيروس كورونا كوفيد -19.

وقد تمت العملية تحت إشراف الدكتور الجراح بلكبير المختص في الجراحة العامة، والدكتورة بلعالية المختصة في التخدير والإنعاش.

كما ضم الفريق الطبي شبه طبين وعون تخذير أشرفوا على نجاح العملية.

المريضة المصابة بفيروس،كورونا كانت تعاني من تقيح بطني ناتج(peritonite) .

وقد تمت العملية وسط إجراءات وقائية محكمة نظرا للخطر الكبير للعدوى، فيما تم تحويل المريضة إلى المصلحة المختصة كوفيد، لاستكمال العلاج بعد خروجها من مرحلة الخطر وهي تحت الرعاية الطبية.