مستشفى مصري ميداني.. وبوادر تهجير مخيفة!

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، استعداد المستشفيات في محافظة شمال سيناء. وتجهيز مستشفى ميداني في الشيخ زويد والتي تضم 50 سريرًا بخلاف أسِرّة الإفاقة.

ورصدت فضائية “القاهرة الإخبارية”، الاستعدادات المصرية لاستقبال نحو 80 مصابًا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأفادت “القاهرة الإخبارية”، بانتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين. وتواجد أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة، ضمن الجهود المصرية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.