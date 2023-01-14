مستشفى مصطفى باشا يتدعم بأجهزة IRM وسكانار

استفادت مصلحة الاشعة المركزية بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، بجهازين جديدين للرنين المغناطيسي “irm” وجهاز للتصوير بالأشعة التداخلية “Angiograf”.

وحسب بيان لوزارة الصحة، قام وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بزيارة عمل وتفقد للمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا.

ةاستهخل الوزير زيارته، بتفقد مصلحة الاشعة المركزية التي تم تدعيمها بجهازين جديدين للرنين المغناطيسي “irm”. وجهاز للتصوير بالأشعة التداخلية “Angiograf”.

ووقف الوزير، رفقة وفد وزاري هام، على ما تم اقتنائه من تجهيزات ومعدات رفيعة الجودة لتعزيز وترقية الخدمات الصحية.

كما وقف الوزير على وضعية مصلحة الطب الشرعي التي تم عصرنتها وتدعيمها هي الأخرى بجهاز سكانار. وتعتبر المصلحة الوحيدة في الجزائر و إفريقيا التي تدعمت بمثل هذه الأجهزة.

كما دشن وزير الصحة برفقة والي العاصمة رابحي عبد النور وحدة الربوتات المخبرية “tla” والتحليل الجيني “ngs” مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية.

وتمثلت المحطة التالية لوزير الصحة، رفقة والي العاصمة في زيارة الصيدلية المركزية التي تمت إعادة تهيئتها. أين قام الوزير بتدشين وحدة التخزين التي تعمل بنظام الرقمنة.

وأخيرا، زار وزير الصحة مصلحة الإستعجالات الطبية للإطلاع على العمل بنظام الرقمنة. حيث استمع إلى عرض مفصّل يبيّن كيفية العمل بنظام الرقمنة بدءا بخط الانتظار مرورا بمسار المريض. وصولا إلى كيفية تسيير وإدارة الأشعة والمخبر وكذا أرشفة ملف المريض .