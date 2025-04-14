مستشفى مكافحة السرطان بالجلفة يشرع في إجراء عمليات جراحية للمرضى

شرع مستشفى مكافحة السرطان بالجلفة في إجراء عمليات جراحية للمرضى، والتي تخص سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان المستقيم وسرطان الجهاز البولي.

كما أن العمليات الجراحية التي شرع فيها المستشفى تنهي معاناة دامت سنوات لمرضى مناطق الهضاب وولايات الجنوب .وتعفيهم من معاناة التنقل آلاف الكيلومترات للعلاج.

للإشارة، فإن مستشفى مكافحة السرطان بالجلفة هو عبارة عن منشأة صحية حديثة تتوفر على أحدث التجهيزات الطبية. بنظام رقمي متطور وعدة مرافق صحية يؤطرها طرف طاقم طبي كفئ. وقد تم تدشينه من طرف الرئيس تبون في أكتوبر 2023. تجسيدا لوعود أطلقها خلال حملته الانتخابية في 2019.

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