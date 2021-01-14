مستشفى وهران الجامعي يودّع شهيد الواجب الدكتور “حدوش حسين”

ودّع اليوم الطاقم الطبي بمستشفى بن زرجب الجامعي الطبيب المختص في التخذير والإنعاش الفقيد “حدوش حسين”.

وكان الفقيد حدوش حسين يشتغل في التخذير والإنعاش بمصلحة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى وهران.

الفقيد حدوش حسين وافته المنية وهو في الصفوف الأولى لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقد ألقى زملاؤه بالمهنة وذووه وأقاربه النظرة الأخيرة على الراحل الدكتور حدوش حسين بمقر عمله بمصلحة جراحة المخ والاعصاب.

وفي تأبينة ذكرت فيها مناقبه وجانب من مواقفه النبيلة، فكانت حسن خاتمته الالتحاق بقافلة شهداء المهنة والواجب الإنساني بميدان معركتهم ضد وباء كوفيد المستجد.