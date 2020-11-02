مستشفى وهران: فحص أزيد من 20 ألف شخص و958 عملية جراحية شهر سبتمبر

أفصح المستشفى الجامعي بوهران، اليوم الاثنين، عن حصيلة النشاطات الطبية والجراحية للإستعجالات شهر سبتمبر الماضي.

واستقبلت مصالح الاستعجالات بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران خلال شهر سبتمبر المنصرم 5040 مريضا، مكثوا في مختلف مصالح الاستعجالات.

كما أجريت لـ20051 شخصا فحصا مستعجلا، وخضع 958 مريضا لعمليات جراحية عبر مختلف المصالح الجراحية.

وتم استقبال 92 حالة استعجالية تم تحويلها من مختلف المصحات الاستشفائية الاخرى.

واستقبلت مصلحة أمراض النساء والتوليد طيلة شهر سبتمبر 1398 مريضة من أجل القيام بفحوصات متخصصة، و837 حالة إستشفاء.

كما تم اجراء 543 عملية جراحية و620 عملية ولادة منها 381 ولادة قيصرية.

وبالنسبة لاستعجالات أمراض القلب، تم إجراء 4387 فحص استعجالي لمختلف الحالات المرضية لمرضى القلب، 155 حالة استشفاء، و9 عمليات جراحية.

وفيما يخص استعجالات الجراحة البلاستيكية، تم إجراء 29 فحص استعجالي و41 حالة استشفاء، وإجراء 12 عملية جراحية.

وبالنسبة لاستعجالات طب الغدد الصماء، تم إجراء 261 فحص استعجالي و79 حالة استشفاء.

أما فيما يخص استعجالات الطب الداخلي تم تسجيل 227 حالة استشفاء.

أما الاستعجالات الجراحية للأعصاب، تم تسجيل 1725 فحص استعجالي و24 حالة استشفاء وإجراء 13 عملية جراحية.

وبالنسبة لاستعجالات الأورام السرطانية الطبية، تم تسجيل 350 فحص استعجالي و267 حالة استشفاء.

وسجلت استعجالات أمراض الأذن، الأنف، والحنجرة، 171 حالة استشفاء و1507 فحص استعجالي و74 عملية جراحية.

وسجلت استعجالات الأمراض الصدرية والتنفسية 533 فحص استعجالي و328 حالة استشفاء.

أما استعجالات جراحة الأطفال، فقد سجلت 547حالة إستشفاء، 1286 فحص استعجالي وأجريت 78 عملية جراحية.

وسجلت استعجالات الأمراض العقلية 31 فحص استعجالي.

أما الاستعجالات الطبية والجراحية، فقد سجلت 2315 حالة إستشفاء وأجريت 211 عملية جراحية.

وبالنسبة لاستعجالات أمراض المسالك البولية والتناسلية، تم تسجيل 18 حالة استشفاء و1719 فحص طبي مستعجل، وتم إجراء 18 عملية جراحية.