مستشفى وهران يقاضي الشابة “سهام الجابونية”

أعلن المركز الاستشفائي الجامعي لولاية وهران عن رفع دعوى قضائية ضد الشابة “سهام الجابونية”.

وجاء في بيان المستشفى، اليوم الأحد “فيما يخص الفيديو الذي تم تداوله ليلة أمس عبر شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك الذي دارت أحداثه على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران، والذي تم تصويره من قبل سيدة كانت في حالة هيستيرية جاءت رفقة مريض، حيث أنها لم تحترم القواعد المعمول بها على مستوى المصلحة، ولم تحترم دورها في الإنتظار وحاولت المرور قبل المرضى الذين كانوا متواجدين قبلها”.

وأضاف بيان المستشفى “ولما طلب منها احترام القواعد انهالت بوابل من السب والشتم على الأطقم الطبية والشبه والطبية ومستخدمي مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية”.

وأفاد بيان المستشفى أن مثل هذه السلوكات غير المقبولة تحبط من معنويات الأطقم الطبية وشبه الطبية والمستخدمين المجندين منذ أشهر لمواجهة الجائحة التي ألمت بالبلاد، في حين أنهم بحاجة الى كل دعم نفسي ومعنوي من قبل المواطنين، حقيقة هناك بعض النقائص المسجلة على مستوى المصلحة تحاول دائما تداركها كإدارة ومسيرين قدر المستطاع، لكن هذا لا يبرر مثل هذه السلوكات التي تؤثر سلبا على سيرورة المصالح الاستشفائية.

وعليه فإن إدارة المركز الإستشفائي الجامعي بوهران قد رفعت دعوى قضائية ضد السيدة التي تهجمت بالسب والشتم على مستخدمي مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا من أجل البت في هذا التعدي الصارخ على الاطقم الطبية وشبه الطبية المجندة لخدمة المواطنين والصالح العام.