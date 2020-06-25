مستشفى وهران: 29 متعافيا من كورونا تم تسريحهم.. وارتفاع حالات الشفاء الى 454

كشف بيان المركز الإستشفائي الجامعي بوهران، اليوم الخميس، أنه تم تسريح 29 متعافيا من قبل الفريق الطبي لمصلحة الأمراض المعدية.

وأشار بيان المستشفى أن المتعافين قد غادروا مصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي التي خصص طابقها الأرضي للمصابين بكوفيد-19، بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران.

وبهذا ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران إلى 454 حالة شفاء.

وأوضح البيان أن المرضى كانوا يخضعون لبروتوكول العلاج هيدروكسي كلوروكين تحت إشراف الطاقم الطبي لمصلحة الأمراض المعدية وتم تسريحهم بعد تعافيهم.

وقدم بيان المستسشفى تحية تقدير وعرفان للبروفيسور موفق نجاة ولكل الطاقم الطبي وشبه الطبي والعمال المهنيين بمصلحة الأمراض المعدية ووحدة الإنعاش الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا ومصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي ومصلحة الأشعة المركزية ومخبر التحاليل الطبية بمصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية وكل المجندين لمواجهة جائحة كورونا.