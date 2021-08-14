مستشفيات المسيلة تستفيد من 4 مولدات للأكسجين

أشرف والي المسيلة، اليوم السبت، على مجريات عملية تركيب واستعمال مولدات مادة الأكسجين بالولاية، والمقدر بـ4 مولدات وصلت يوم أمس.

وحسب بيان لمصالح الولاية، استفادت من هذه المولدات، كل من المؤسسة الإستشفائية بالمسيلة، وبوسعادة، وعين الملح وسيدي عيسى.

ويأتي هذا، في انتظار وصول شحنة المولدات هذا الأسبوع لكل من المؤسسة الإستشفائية بمقرة وبن سرور.

وأضاف البيان إن المؤسسين الاستشفائيتين بالمسيلة وبوسعادة سيستفيدان من مولدين اضافيين الاسبوع المقبل والممولين من طرف شركة Hodna Lait والمقاول والي عبد الحميد.