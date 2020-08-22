مستشفيات مكتظة والأطباء في الشارع.. النظام الصحي في المغرب على حافة الانهيار

خرج الملك المغربي ليلة الخميس إلى الجمعة عن صمته في خطاب وجهه للشعب المغربي بخصوص الوضعية الصحية التي تمر بها البلاد، بعد تزايد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وحالة العجز التي دخلت فيها المؤسسات الاستشفائية والمنظومة الصحية في البلاد ككل.

خطاب الملك المغربي أول أمس صدم المغاربة وأدخلهم في حالة رعب وهلع تخوفا من انهيار المنظومة الصحية في بلادهم، وهو ما أثبته الصور و الفيديوهات التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بالمغرب، خاصة على مستوى المدن الكبرى التي صارت المنظومة الصحية فيها قاب قوسين أو أدنى من الانهيار والعجز الكامل

الوضع الصحي مؤسف ولا يبعث على التفاؤل

الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، من مدينة مراكش المغربية والتي تعتبر من اكبر المدن الساحلية و السياحية في البلاد والتي أظهرت المرضى من الشيوخ والكبار في السن المصابين بفيروس كورونا بدون أي رعاية صحية أو تكفل طبي، وهو ما يؤكد فعلا أن “الوضع الصحي مؤسف ولا يبعث على الارتياح” وهي العبارات التي خاطب بها محمد السادس الشعب المغربي أول أمس في خطابه

الصحة لم تكن أبداً أولوية لدى الحكومات المغربية

“الصحة لم تكن أبدا أولوية لدى الحكومات المغربية” هذا كان تصريح عماد سوسو وهو طبيب مختص بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، أين قال الطبيب المختص أن الصحة كانت مهمشة منذ وقت طويل لأنها لا تدر الدخل على النظام المغربي، وهو ما جعل الحكومات المتعاقبة تخصص ميزانية ضعيفة للقطاع، فضلا عن ضعف المورد البشري ، وهو ما تكشف الاحصائيات” 22 ألف ممرض و12 ألف طبيب لكل سكان المغرب”.

وأضاف ذات المتحدث أن المغاربة يعرفون أن النظام الصحي في المغرب نظام منهار و جائحة كورنا قامت بتأزيم الوضع وتعقيده فقط”.

42 وفاة 1609 إصابة خلال 24 ساعة.. و الوضع يزداد سوءا

ازدادت الوضعية الوبائية في المغرب خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية تدهورا، حيث تم تسجيل إشارات مقلقة أين وصلت الإصابات و الوفيات إلى أرقام قياسية لم تسجل في البلاد منذ بداية الجائحة.

وتم تسجيل 42 وفاة بالجائحة أمس الجمعة فضلا عن تسجيل 1609 إصابة خلال نفس الفترة باجمالي47 ألفا و638 إصابة و 775، ولعل ما أصبح يثيل القلق هو اكتظاظ أغلب المستشفيات بالمدن الكبرى على غرار الدار البيضاء و مراكش بالمصابين.

نقص في الأكسجين و الألبسة الواقية والأطباء يحتجون.. ويهددون بالانسحاب

غضب كبير وسط الأطقم الطبية في عدد من المدن المغربية خاصة مدينة مراكش، أين نظم الأطباء وعمال السلك شبه الصحي، وقفة احتجاجاية أين طالبوا المسؤولين بالتدخل واستهجنوا غياب مسؤولي الحكومة وعدم توفيرهم للامكانيات لمواجهة الوباء خاصة بمستشفى المامونية بمستشفى مراكش.

المامونية مراكش غضب الاطر الطبية جراء فشل التحكم في الوضع الوبائي بمراكش Publiée par ‎آش طاري فتامنصورت؟‎ sur Mardi 18 août 2020

وأكد الأطباء خلال وقفتهم الاحتجاجية أن الوضع خارج السيطرة بالمستشفى الميداني “المامونية”، مؤكدين بأنهم يعملون 24 ساعة على 24 ساعة، بينما المرضى ملقون على الأرض، فضلا عن عدم توفر الاكسجين و القفازات و الألبسة الواقية

كما رفضت الأطقم الطبية العمل في مثل هذه ظروف في ظل غياب السلامة والوقاية بأماكن العمل.

37 بالمائة من المغربيين مهددون بفقدان مناصب عملهم في حالة العودة للاغلاق

بعد التخفيف من قيود الاغلاق بداية من شهر جوان الماضي و القرار الصادر عن السلطات المغربية و القاضي بفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية و الخدماتية خاصة السياحية منها، لوح الملك المغربي بالعودة إلى الحجر بل و تشديده أكثر خلال خطابه أول أمس.

قرار العودة للحجر الصحي وفرض القيوج مجددا على الأنشطة الاقتصادية من شأنه أن يهدد مصدر دخل ملايين من المغربيين الذين يعتمدون على الاقتصاد الموازي و الخدماتي خاصة في قطاعات التجارة و الصناعات التقدليدية والخدمات السياحية، خاصة وأن الدولة كانت قد أظهرت في وقت سابق عجزها عن تعويض المتضررين من قرار الاغلاق خلال أشهر مارس وأفريل وماي.

وكشف الصحفي المغربي المتخصص في الشأن الاقتصادي بأن 37 بالمائة من المغربيين مهددون بفقدان مصدر رزقهم بحكم أنهم يشتغلون في القطاع الاقتصادي غير المهيكل في حال تم اتخاذ قرار بالعودة للاغلاق الاقتصادي لمواجهة الفيروس

الاتحاد الاوروبي يسحب المغرب من قائمة الدول المعفاة من قيدو السفر

ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بالمغرب جراء فيروس كورونا منذ مطلع شهر أوت الجاري، دفع بالإتحاد الاوربي إلى مراجعة قراره القاضي باعفاء المواطنين المغربيين من دخول الفضاء الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة، في بيان له في الثامن من شهر أوت الجاري أن الاتحاد قرر سحب المغرب من قائمة الدول المعفاة من قيود السفر بسبب تسجيله طفرة في عدد الإصابات بكوفيد-19.

ولا يشمل هذا الإجراء مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد عائلاتهم القادمين من المغرب، ولا المقيمين فيه لمدة طويلة. وقد تقلص عدد الدول التي يمكن لمواطنيها دخوله من 14 إلى 11 منذ وضع هذه القائمة التي تستند إلى معيار الحالة الوبائية للدول، ويجري تقييمها كل 15 يوما.