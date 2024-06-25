مستشفيات ميدانية جزائرية إلى قطاع غزة

أعرب، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن استعداد الجزائر لإرسال مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة. وهذا في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل.

ولدى توقفه بجناح المؤسسة المركزية للبناء التابعة للمديرية العامة للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، أعرب رئيس الجمهورية عن عزم الجزائر على “إنجاز مستشفيين أو 3 لصالح قطاع غزة في أقرب الآجال لمساعدة الفرق الطبية هناك وتمكينها من معالجة الجرحى. في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على القطاع”.

ومن جانبه, أكد ممثل وزارة الدفاع الوطني أن المستشفى الذي ستتراوح مدة إنجازه ما بين 10 و15 يوما. يضم قاعة مهيأة للجراحة والتعقيم ومجهز بكل المستلزمات الطبية الحديثة.