مستشفيات وعيادات.. 10 مؤسسات صحية جديدة قريبا في العاصمة

قام والي ولاية العاصمة حمد عبد النور رابحي، بزيارة تفقدية لمعاينة مختلف المشاريع الخاصة بالمنشآت القاعدية لقطاع الصحة، للوقوف على سير الأشغال بها، حيث من المقرر أن تتدعم المنظومة الصحية بالعاصمة باستلام خمسة مستشفيات وخمس عيادات متعددة الخدمات.

وأوضحت الولاية في بيان لها، أن المحطة الأولى من الزيارة كانت بعين بنيان، أين أسدى تعليمات صارمة. بضرورة تسليم المستشفى في آجاله المحددة.

كما وقف رابحي بسيدي عبد الله، على سير أشغال مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات الواقعة بحي 10 آلاف مسكن. المعالمة، واستمع إلى عرض حول سير الأشغال، أين أسدى تعليمات للقائمين على المشروع بضرورة الشروع. في تجهيز العيادة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

يتجه بعدها لمعاينة مستشفى جراحة أمراض القلب للأطفال بسيدي عبد الله والذي يتسع لـ 80 سريرًا. حيث قام بتفقد ورشات المشروع، فيما ابدى عدم رضاه التام على وتيرة سير الأشغال خلال تفقده للمشروع.

أين أعطى تعليمات وتوجيهات تمثلت في عقد اجتماع بين القائمين على المشروع من أجل تحديد آجال تسليمه. تقديم رزنامة تقدم الأشغال، اعتماد نظام العمل 8×3، تسخير وتوفير كل الوسائل اللازمة والضرورية في المشروع.

وتمت الزيارة بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، المؤسسة المنجزة للمشروع، إطارات الولاية.

تدعيم المنظومة الصحية وتخفيف الضغط

ومن خلال تجسيد هذه المشاريع التنموية التي ستساهم بنسبة كبيرة في تخفيف الضغط المسجل على مستشفيات. العاصمة، وذلك بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بعدما تتدعم المنظومة الصحية. باستلام خمسة مستشفيات على مستوى كل من الرغاية، براقي، وعين البنيان بقدرة استيعاب 120 سريرا بكل مستشفى. واثنين آخرين أولهما على مستوى المعالمة مخصص لأمراض القلب للأطفال بقدرة استيعاب 80 سريرا، والثاني يتمثل في مستشفى التوليد بالرغاية بقدرة استيعاب 60 سريرا.

بالإضافة إلى خمس عيادات متعددة الخدمات تتم الأشغال على مستواها بوتيرة جيدة، وتتواجد بكل من الكاليتوس. الشراقة، السويدانية، وعيادتين بسيدي عبد الله.

كما أعطى الوالي تعليمات صارمة بضرورة تسليم مشاريع قطاع الصحة العمومية خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.